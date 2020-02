Buone notizie in casa Bologna, secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, Sinisa Mihaijlovic sarà presente in panchina per guidare i rossoblu nonostante la febbre degli ultimi giorni.

Appare infatti molto probabile la possibilità che Sinisa possa ottenere un permesso dal Policlinico Sant’Orsola già in mattinata ed essere quindi in panchina per guidare i suoi, si tratterebbe dell’ennesimo recupero clamoroso per una partita fondamentale nel cammino del Bologna.