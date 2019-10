CorBo – Miha cancella il giorno di riposo

Il Bologna oggi torna ad allenarsi, Sinisa Mihajlovic infatti ha deciso di annullare la giornata di riposo dopo la brutta prestazione contro l’Udinese. Il tecnico si è confrontato con lo staff ieri e sono emerse le cose che non sono piaciute. I rossoblù escono dalla loro peggiore prestazione stagionale e Mihajlovic ovviamente non può essere contento: è arrivato l’ennesimo gol di testa a causa di una marcatura non ineccepibile, ma la sconfitta non ha solo questo episodio come causa. Per il tecnico la mancata espulsione di Samir non deve essere una scusa per la brutta prestazione, il Bologna non ha giocato come lui vuole, con quel gioco propositivo e offensivo predicato dal tecnico. Al di là dell’attacco a secco di gol, nemmeno il centrocampo ha disputato una prova convincente, i reparti infatti non si sono mai collegati adeguatamente. Il messaggio ora è chiaro, chi ha giocato fino ad ora deve dimostrare di meritarselo, soprattutto con Skov Olsen e Svanberg che scalpitano per fare minuti. Lo riporta il Corriere di Bologna.