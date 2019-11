CorBo – La sosta per ripartire, ma con il Parma assenti Danilo e Bani

Il Bologna esce con le ossa rotte dalla trasferta al Mapei Stadium, i rossoblù arrivano scarichi alla partita e subiscono le ripartenze del Sassuolo. Come sottolineato da tutti i protagonisti intervistati, le assenze non possono essere una scusa dal momento che anche i neroverdi erano in emergenza, ma certamente rinunciare a Soriano, Dijks, Sansone, Tomiyasu e Santander (una valida alternativa in una partita come quella di ieri) ha un suo peso. La partita si gioca su ritmi bassi, con il Bologna che fatica ad imporsi e il Sassuolo che gioca di rimessa. Dopo il vantaggio di Caputo non c’è praticamente una reazione.

L’episodio cruciale della partita avviene al 68′, contropiede non concretizzato e sul ribaltamento di fronte Boga firma il 2-0. Antiche leggi del calcio: gol sbagliato, gol subito. Il Bologna si sveglia, per poco e troppo tardi, e accorcia con Orsolini, salvo poi permettere a Boga di firmare il 3-1 dopo l’ennesimo contropiede. Ora c’è la sosta, utile soprattutto per recuperare energie mentali, ma contro il Parma mancheranno Bani e Danilo dal momento che è scattata la diffida, si spera nel recupero di Tomiyasu. Lo riporta il Corriere di Bologna.