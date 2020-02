CorBo-Infortuni da record per il Bologna

In vista di una partita cruciale per il cammino rossoblu, il Bologna è ancora frenato dagli infortuni. Mai così tanti nell’era Saputo, con ben due indisponibili per ruolo infatti si tratta di un vero e proprio record.

Partendo dalla difesa con Krejci e Dijks, ancora lontanissimi dal recupero, passando dal centrocampo con Medel e Poli per arrivare all’attacco dove si allungano i tempi di recupero anche per Santander e Sansone.

Il Bologna che vedremo a Roma sarà quindi una squadra decimata da infortuni e squalifiche ma che proverà comunque a fare risultato visto l’ottimo momento di forma, per continuare a scalare una classifica che diventa sempre più interessante.