Bologna – Ora due gare casalinghe da sfruttare

Continua il periodo di forma eccellente dei rossoblu. I ragazzi guidati da Sinisa Mihajlovic hanno dato prova di essere una formazione rocciosa e capace di competere anche nei campi più ostici. Se ad inizio anno parlare di Europa sembrava utopico, adesso sognare è possibile vedendo il calendario.

La prossima settimana è atteso il Genoa, avversario sicuramente abbordabile ma da non sottovalutare dopo il cambio in panchina che ha donato umore e risultati. I rossoblu cercheranno dunque di ottenere l’ennesimo risultato utile consecutivo per rimanere aggrappati ad un piazzamento europeo che avrebbe dell’incredibile. Ma le gare casalinghe saranno due di fila perché il 22 febbraio arriverà al Dall’Ara l’Udinese.