CorBo – “Il Bologna ritrova la sua identità”

La squadra rossoblu ritrova la vittoria e anche alcune certezze scomparse nelle ultime settimane. Vittoria fondamentale e capace di ridare morale alla tifoseria quella di ieri pomeriggio al Dall’Ara. Il Bologna infatti batte un’Atalanta sprecona nel finale e conquista tre punti fondamentali per il proprio cammino.

Il Corriere di Bologna ci parla infatti di una squadra capace di fare la differenza attraverso il gruppo e non attraverso la forza dei singoli, organizzata e cosciente dei propri punti di forza e non. Paga infatti la scelta di Palacio in avanti, per distacco miglior attaccante della rosa, capace di apportare non solo tanta qualità al reparto offensivo ma soprattutto tanta quantità mista ad esperienza e concretezza.

Paga e pure tanto la presenza di Mihajlovic in panchina che coincide spesso con ottimi risultati da parte del team. il Bologna visto ieri è una squadra che lotta e non molla mai proprio come il suo allenatore. Paga anche anche la fiducia riposta in Poli e Tomiyasu, ormai certezze per quanto riguarda difesa e centrocampo, due zone di campo che nella prima parte di stagione hanno lasciato spazio a diversi errori. Dopo una prestazione pessima contro il Milan,gran cross del giapponese e grandissimo stacco dell’ex Milan che trova un gol molto bello e che profuma di riscatto.

Il Bologna si riconferma quindi come una squadra capace di alternare prestazioni di grandi livello a scivoloni improvvisi, solo il tempo potrà dirci dove questa squadra riuscirà ad arrivare ma per adesso è giusto concentrarsi su una vittoria convincente e meritata.