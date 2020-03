CorBo-Fenucci: “Porte aperte o rinvio”

Intervenuto nella giornata di ieri,ha commentato così la situazione inerente al rinvio di alcune gare in merito alla questione coronavirus:“La lega ha tracciato una strada che è difficile percorrere all’indietro, nonostante il 4 marzo ci sia una riunione in programma credo che la partita contro i bianconeri non verrà giocata a porte chiuse”.

L’ad rossoblu ribadisce quindi la volontà da parte della società di voler giocare la partita contro la Juventus solo ed esclusivamente davanti al proprio pubblico, in caso contrario il Bologna è pronto al rinvio.