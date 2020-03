CorBo-Due importanti rientri in vista della Juventus

In vista della fondamentale sfida casalinga contro la Juventus, il Bologna ritrova due pedine importanti.

Dopo diverse settimane di inattività causa infortunio sembra infatti essere tornato a disposizione Gary Medel, il cileno ha finalmente messo alle spalle l’infortunio e punta con decisione la gara contro i campioni d’Italia.

Discorso simile anche per Mbaye che rientrante dalla squalifica per somma di ammonizioni troverà probabilmente ancora spazio sulla fascia sinistra visto il probabile impiego di Denswil come centrale.