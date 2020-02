CorBo-Baldursson da record

Una piacevole scoperta quella di Andri Fannar Baldursson, il calciatore rossoblu appena 18enne, non ha sfigurato nella sua prima uscita con la maglia del Bologna mettendo in risalto tutte le sue qualità tecnico tattiche.

Non è il primo primavera ad esordire in questo campionato, già in precedenza Sinisa Mihajlovic aveva lanciato altri giocatori provenienti dal vivaio ottenendo ottimi risultati.

Per l’Islandese un esordio più che positivo che lo ha visto protagonista in mezzo al campo dove non sono mancate giocate di spessore e personalità.

In una situazione di instabilità per quanto riguarda la rosa a disposizione, Baldursson resta la scoperta più bella, un altro ottimo giovane in grado di stupire ed emozionare i tifosi rossoblu.