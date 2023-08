Corazza: “Un sogno che si avvera, spero di restare”

Esordio da sogno per Tommaso Corazza , che ha segnato dopo meno di 2' il gol che ha messo in discesa il derby vinto dal Bologna contro il Cesena . Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Mediaset al triplice fischio:

"Per me è un sogno, lo era in realtà solamente il fatto di esordire, quindi segnare sotto la curva contro il Cesena è una cosa che ho sempre sognato e che si è avverata. Devo ringraziare Thiago Motta per avermi dato l'opportunità di scendere in campo. Futuro? Io sono a disposizione e spero di fare parte di questa squadra".