Corazza: “Esordire al Dall’Ara è stata un’emozione unica”

"È stata la mia prima gara da titolare in Serie A, un’emozione grandissima giocare in questo stadio dove sono cresciuto da tifoso. Ora essere in campo è indescrivibile. Credo di aver fatto una buona prestazione ma quel che conta è il risultato. La gara è stata più complicata nel primo tempo, con l’Empoli reduce da una vittoria che è sceso in campo con la voglia di bissare il risultato. Ma noi siamo riusciti a sbloccarla, abbiamo fatto il nostro gioco e siamo andati in rete tre volte. Siamo un gruppo nuovo ma unito e questo aiuta. Io sono alla prima stagione da in Serie A, in spogliatoio De Silvestri e Bonifazi mi hanno dato consigli che ho provato a seguire nel corso della partita”