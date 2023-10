Cor Sport – Zirkzee, il fiore all’occhiello dell’attacco del Bologna di Motta

A conferma di ciò, secondo il Corriere dello Sport, non vi sono le prestazioni di questo avvio di campionato che l'hanno eletto come leader tecnico del Bologna, ma anche i dati relativi ai tiri in porta (in cui risulta quarto dietro solo a Lautaro Martinez, Domenico Berardi e Victor Osimhen, con otto tentativi verso la porta avversaria) e nei passaggi chiave (ne ha collezionati 12, risultando l'11° del campionato da prima punta). Inoltre, Zirkzee è risultato essere anche il calciatore più pressato dei rossoblù in questo inizio di stagione, a conferma del fatto che persino gli avversari siano ben consapevoli dell'importanza dell'olandese nella manovra. Anche contro l'Empoli, seppur sprecando a tu per tu con Berisha, non si è risparmiato nelle due fasi, ottenendo parole al miele da parte di Thiago Motta che ormai crede sempre di più nelle sue capacità tecnica.