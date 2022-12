Cor Sport – Zirkzee a disposizione solo il 9 contro l’Atalanta

L'attaccante olandese, che ha patito una infiammazione al tendine rotule sinistro, ha lavorato con profitto all'Isokinetic e ieri ha svolto lavoro differenziato seguendo il suo specifico programma di recupero. Dovrebbe rientrare in gruppo a fine mese, significa che verosimilmente sarà pronto per la gara del 9 gennaio contro l'Atalanta. Sarà molto importante per Motta riavere Joshua dato il tour de force che parte a gennaio, ci sarà anche la Coppa Italia, e per raggiungere l'obiettivo fissato a inizio anno per quanto riguarda il punteggio in classifica. In gioco c’è l’assalto ai sogni, ai record dell’éra Saputo.