Cor Sport – Zirkzee 2024: vuole Europa e nazionale

Joshua Zirkzee, dunque ha due obiettivi chiari. Il primo è conquistare la nazionale maggiore del suo paese, in un reparto che ora presenta Weghorst, De Jong e Depay. Il tecnico olandese Koeman per ora gli preferisce Weghorst dell'Hoffenheim, ma Zirkzee cercherà di dare il massimo con il Bologna per rientrare nei convocati nel 2024. D'altronde, secondo Stadio, il commissario tecnico olandese non ha in rosa giocatori con quelle caratteristiche e Claudio Beneforti chiede a Koeman di seguirlo con maggior attenzione, oppure di chiedere a Jerdy Schouten, che ora è rientrato in patria con il Psv, il talento smisurato di Joshua. L'altro grande obiettivo di Zirkzee sarebbe quello di raggiungere l'Europa con il Bologna, ma per il Cor Sport forse oggi è più facile essere convocato in nazionale. In ogni modo, sarà un 2024 decisivo per Joshua che in ogni caso non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale e può aggiungere altre componenti del gioco per convincere Koeman.