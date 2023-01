Cor Sport – Via alle verifiche sul Dall’Ara

Il tutto era già pianificato e programmato, in un percorso che ha unificato al progetto sul Dall'Ara anche quello sulla Fico-Arena, dove sorgerà l'area temporanea. Prima della messa al bando, è partita una verifica, da parte di un ente terzo, sul progetto di Restyling dello stadio. Il Comune di Bologna ha dato dunque affidato la verifica all'ATI guidata da Bureau Veritas Italia, multinazionale del controllo e della certificazione che esaminerà il progetto di riqualificazione dello stadio da circa 30mila posti. I tempi per ora non dovrebbero cambiare: l'idea del Bologna resta quella di far partire i lavori sulla Fico Arena in questo 2023, con tempi di circa 6-8 mesi per costruirla, per cui la squadra potrebbe trasferirsi nel girone di ritorno del campionato 2023/2024.