Cor Sport – Un Sansone da favola

L’edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come tra i giocatori che più si stanno mettendo in mostra in questo ritiro pre-campionato c’è anche Nicola Sansone. Dopo una stagione conclusa in fase calante l’ex attaccante del Villarreal è pronto a lottare per riprendersi una maglia da titolare.

Il suo apporto alla squadra al momento sembra essere di alto livello, non solo da un punto di vista del campo ma anche umano e di gruppo. E il quotidiano in edicola oggi sottolinea come nella partitella di lunedì sia stato tra i migliori, con gol, assist, giocate di qualità e grande ritmo. Certo è che togliere il posto a un Barrow come quello visto nello scorso girone di ritorno non sarà semplice, ma i due potrebbero anche coesistere con il gambiano spostato nel ruolo di prima punta. E il mercato? Sansone ha delle richieste che spesso però finiscono per svanire per via del suo ingaggio da 1,5 milioni di euro all’anno. L’intenzione del Bologna però è chiara: vendere tanto per vendere non è nelle idee della società, aumentano perciò le probabilità di una sua permanenza.