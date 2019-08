Cor Sport – Un Bologna che convince

Il Corriere dello Sport – Stadio nell’edizione odierna apre con l’esultanza di Andrea Poli per il gol segnato contro il Pisa. Il Bologna, seguito in diretta da Mihajlovic attraverso il servizio di streaming organizzato dalla società, ha superato il turno di Coppa Italia prevalendo sul Pisa e soprattutto convincendo. Sugli scudi in particolare gli autori dei tre gol: Poli, Orsolini e Palacio. Nel prossimo turno i rossoblù dovranno vedersela con l’Udinese che ha a sua volta superato il Sudtirol.