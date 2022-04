Cor Sport – Tutta la vicinanza dei tifosi a Sinisa Mihajlovic

I tifosi del Bologna dimostrano tutta la loro vicinanza all'allenatore serbo per la sua battaglia più importante

Il primo striscione sotto il ponte di Casteldebole porta una scritta in blu "Forza Sinisa" ad accogliere chi arriva verso Casteldebole, mentre un altro di colore rossoblù saluta chi lascia il centro tecnico, così, come se non bastasse, ci sono anche delle scritte sotto i muri del cavalcavia. Uno striscione era stato apposto anche in via Andrea Costa, fuori i cancelli dello stadio, con un caloroso "Ti Aspettiamo" subito dopo la notizia di un nuovo ciclo di cure per l'allenatore serbo. I tifosi continuano a mostrare la propria vicinanza a Sinisa, come quando nel 2019 vennero organizzati due pellegrinaggi a San Luca con sua moglie Arianna per favorire la guarigione del serbo.