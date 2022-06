Cor Sport – Theate considerato incedibile dal Bologna

Arthur Theate rimarrà a Bologna per la prossima stagione. Secondo la società e secondo lo stesso Mihajlovic il belga è un punto di riferimento del Bologna di domani. Si pensava che il difensore volesse andare a giocare altrove, anche per i malumori delle ultime sostituzioni con Venezia e Sassuolo, invece verrà confermato per il prossimo anno. Più volte Mihajlovic lo ha ripreso su una sua mancanza di umiltà dopo la convocazione in nazionale, ma allo stesso tempo, durante la stagione, è stato elogiato dallo stesso Sinisa per le sue potenzialità tecniche e atletiche. Sartori ha comunicato all’agente di Theate che il giocatore non è sul mercato. Se qualcuno pensa che il rapporto tra allenatore e giocatore sia complicato si ricrederà perché tutto rientrerà nelle righe: il tecnico stesso parlerà con Arthur e se sarà necessario anche Sartori prenderà parte al confronto.