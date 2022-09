Cor Sport – Soumaoro scalpita, c’è un conto da regolare con la Juve

'Ve lo ricordate? Soumaoro entra in contatto con Morata: fallo. Per l’arbitro Sacchi è addirittura da cartellino rosso: difensore espulso, e via. Mancavano una manciata di minuti alla fine di quella sfida contro la Juventus' scrive Giorgio Burreddu su Stadio.

Il difensore rientra dall'infortunio proprio in occasione del match contro la Juventus alla Stadium, e lo fa nel corso di una sosta che ha portato qualche suo compagno a spendere energia in giro per il mondo. E' il caso di Jhon Lucumi, ultimo a rientrare e con un viaggio lungo alle spalle, motivo per cui Thiago Motta potrebbe optare per una coppia Posch-Soumaoro. E la sfida con la Juve può servire anche al difensore per riscattare quel cartellino rosso che ha compromesso il sacco di Torino nell'aprile scorso.