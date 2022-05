Bologna – Soumaoro ha vinto l’80% dei duelli aerei

Adama Soumaoro, dopo un inizio di stagione in panchina, ha dimostrato di essere un titolarissimo del Bologna e di gestire al meglio le palle alte. Alto 186 centimetri, Adama ha vinto il 79,2% dei duelli aerei di tutta la stagione, 60 in questo...

Adama Soumaoro, dopo un inizio di stagione in panchina, ha dimostrato di essere un titolarissimo del Bologna e di gestire al meglio le palle alte. Alto 186 centimetri, Adama ha vinto il 79,2% dei duelli aerei di tutta la stagione, 60 in questo campionato, li ha vinti lui. Delle 13 gare in cui il Bologna ha tenuto la porta inviolata, Soumaoro era in campo in dieci di queste.