Cor Sport – Sinisa all’angolo, ma non molla

Il Corriere dello Sport titola 'Sinisa si sente in un angolo, ma non molla'. Il serbo non si dimetterà e secondo lui c'è un potenziale da 52 punti raggiungibile. Toccherà al Bologna valutare questa convinzione del tecnico. Andare via o essere mandato via? La differenza è sottile. Le dimissioni aprirebbero a nuove soluzioni, soprattutto perché molti suoi colleghi non vorrebbero prenderne il posto da esonerato. A Saputo, che ripartirà oggi, non sono piaciute le tre partite viste in settimana e l'ultimo pareggio a La Spezia ha scoperchiato tutto, dopo che già nel girone di ritorno dell'anno scorso e in estate, con l'arrivo di Sartori, sembrava che la panchina di Sinisa traballasse. Come andrà a finire?