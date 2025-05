Cor Sport – Si muove la città

"Si muove la città", recita la sciarpa celebrativa fatta dal club in questi giorni. Mai frase fu più azzeccata. Sarà un vero e proprio esodo: i 29.303 biglietti in vendita sono esauriti in poche ore, ma tra sponsor, partner e vip si arriverà a 30mila, l'intera capienza del Dall'Ara. Solo un altro precedente nella storia del Bologna, era il 1964. L'anno dello spareggio scudetto tra Bologna-Inter, vinto poi dai rossoblù. In quella occasione furono in 20mila a sostenere i felsinei. Da tempo non si vedeva una mobilitazione così grande sotto le Due Torri, ma d'altronde, nessuno vuole perdersi l'appuntamento con la storia. Tutta la città sarà coinvolta: il maxischermo in Piazza Maggiore non ci sarà, ma ce ne saranno altri in punti iconici (Montagnola e Piazza Lucio Dalla). Prima di Roma però ci sarà Milano: l'attenzione è già tutta sull'Olimpico, ma a San Siro saranno più di mille i tifosi rossoblù. La voglia di Bologna del resto è straripante. Un'intera città è pronta a partire. Per coltivare il sogno... e renderlo realtà.