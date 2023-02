Cor Sport – Seduta a ranghi ridotti per il Bologna

Il Corriere dello Sport fa il report della situazione a Casteldebole. Unica notizia positiva è stata quella del rientro in gruppo di De Silvestri, dopo uno stop di un mese per un problema al soleo. Oltre agli infortunati, anche Orsolini, Posch, Ferguson e Sosa non si sono allenati, tutti alle prese con affaticamenti da sovraccarico. Sembra che siano rimasti fermi per precauzione, anche perché se i problemi dovessero aggravarsi, la situazione diventerebbe veramente tremenda. Intanto Arnautovic e Soumaoro hanno continuato il loro lavoro personalizzato. Entrambi si avvicinano al ritorno con il gruppo squadra, ma saranno monitorati giorno dopo giorno per evitare eventuali complicazioni.