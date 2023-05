Cor Sport – Schouten, da gennaio è il leader del centrocampo rossoblù

Il Corriere dello Sport pone l'accento sulle statistiche del centrocampista olandese nelle ultime cinque partite, nelle quali non è arrivata neanche una vittoria. Nonostante questo, Schouten non ha abbassato mai il suo rendimento e spesso è risultato tra i migliori in maglia rossoblù. Nella gara di lunedì sera a Reggio Emilia, pur non rendendo così fluida la manovra, non ha sbagliato neanche un passaggio sui 46 tentati e ha recuperato 3 palloni. Infatti l'ex Excelsior è fondamentale anche in fase difensiva, oltre che in quella di costruzione. Contro la Juventus al Dall'Ara ha sfoderato la migliore prestazione da questo punto di vista: ben 11 recuperi, almeno tre in più di qualsiasi altro giocatore in campo. Così come a Empoli, dove i palloni recuperati sono stati 8. Anche nella sconfitta di Verona non è calato a livello di gioco. In quell'occasione sono arrivati 42 passaggi in avanti su 75 riusciti. Questi dati dimostrano la sua continuità di rendimento e per questo Thiago Motta non riesce più a farne a meno. Domenica alle 18 affronterà per la prima volta tra le mura amiche la Roma in Serie A.