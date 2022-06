Cor Sport – Saputo torna in città, tra mercato e tema Dall’Ara

Domani è atteso a Bologna il ritorno di Joey Saputo, per programmare il futuro della squadra. Martedì dovrebbe esserci la presentazione di Sartori come nuovo responsabile dell’area tecnica, inoltre, il numero uno rossoblù verrà a Bologna per...

Redazione TuttoBolognaWeb

Domani è atteso a Bologna il ritorno di Joey Saputo, per programmare il futuro della squadra. Martedì dovrebbe esserci la presentazione di Sartori come nuovo responsabile dell’area tecnica, inoltre, il numero uno rossoblù verrà a Bologna per parlare delle strategie di mercato ma anche della ristrutturazione del Dall’Ara. Su questo punto si continua lavorare con il Comune di Bologna ma i tempi sembrano dilatarsi. Come riporta il Corriere dello Sport, la conferenza dei servizi, al termine della quale dovrebbe essere aperto il bando dei lavori, si sarebbe dovuta concludere a marzo, ma ancora non ci sono state comunicazioni in questa direzione, anche se sono attese non troppo avanti nel tempo.

Prima di tutto, però, la prossima settimana sarà dedicata a Giovanni Sartori: il nuovo dirigente rossoblù avrà per la prima volta la possibilità di parlare alla stampa e alla città. Al suo fianco ci sarà Saputo tornato in città per non mancare in questo appuntamento.

Intanto Jerdy Schouten ha debuttato con l’Olanda: “E’ stato davvero speciale. Sapevo che in questa serie di partite avrei avuto l’occasione di debuttare: è stato bello prepararsi a questo momento”. Il centrocampista è sceso in campo da titolare con la sua Olanda che ha battuto il Galles per 2-1, servendo anche un assist per l’atalantino Koopmeiners. “Sono migliorato con il passare dei minuti. Certi automatismi che ho nel Bologna, devo ancora raggiungerli qui in nazionale, perché non ho giocato tanto con questi ragazzi e dobbiamo ancora conoscerci. E’ il sogno di ogni ragazzo esordire con la maglia della propria nazionale”, ha aggiunto Schouten.