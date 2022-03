Cor Sport – Saputo a Casteldebole, tra riunioni e tensioni nell’ambiente

L'arrivo di Saputo ha portato tensione in casa Bologna, sono tutti in discussione tranne Fenucci e Di Vaio

Prima di parlare di questioni tecniche, si è parlato della questione stadio, poi si è tenuto un consiglio d'amministrazione per valutare l'impatto economico delle ultime operazioni; soltanto alla fine si è parlato anche dei risultati in campo e di Bigon, Mihajlovic e Di Vaio, anche se quest'ultimo non sembra essere in discussione come i primi due: sarà Fenucci ad avere l'ultima parola su quello che sarà il Bologna del futuro, a partire dalla prossima stagione; su Sinisa c'è ancora molta incertezza, mentre per Bigon l'addio sembra ormai quasi certo, tanto che, al netto di un finale di stagione ancora da onorare, ci si muove a fari spenti, soprattutto se si ha intenzione di cogliere l'occasione d'oro di Giovanni Sartori, dirigente fondamentale per il miracolo della grande Atalanta, e sul quale bisogna muoversi subito per battere la folta concorrenza. Oggi Saputo si confronterà anche con l'allenatore per chiedere conto del calo della squadra da inizio anno in poi, la cosa certa è che nessuna decisione verrà presa prima della fine di stagione.