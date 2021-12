Cor Sport – Saputo a Casteldebole per assistere all’allenamento

Il presidente a Casteldebole

Appena giunto nel capoluogo emiliano si è fiondato a Casteldebole per pranzare e poi assistere all'allenamento della sua squadra. Al suo fianco c'erano Fenucci e Bigon, tutti e tre in piedi, di fianco alla panchina di Sinisa, ad ascoltare l'allenatore incitare la sua squadra e dare indicazioni per la partita di sabato contro la Juventus.