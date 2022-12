Cor Sport – Sansone rimane

Il numero 10 vuole giocarsi le sue carte fino a fine contratto e poi in estate trovare una squadra con cui giocare, infatti ieri nella partitella è stato utilizzato da Motta a differenza dei due giovani, un segnale in più che va in questa direzione. L'atteggiamento di Sansone è buono e piace a Motta, l'attaccante continua ad avere un approccio estremamente positivo sia dentro il campo che fuori, essendo un grande professionista, scrive Stadio. Alla società può andare bene così, sottolinea ancora il quotidiano, che per quanto riguarda l'esterno alto non ci sarà da aprire i cordoni della borsa per un innesto a gennaio. 'Ora come ora questa scelta sembra definitiva e potrebbe essere rivista solo nel caso in cui nelle prossime settimane arrivasse per Sansone una proposta molto interessante e gradita all’attaccante' chiosa Claudio Beneforti.