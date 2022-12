Cor Sport – Ritmo alto per fare bene contro Roma e Atalanta

Da oggi si ricomincia a fare sul serio. Tra sette giorni è previsto il ritorno sul palcoscenico della Serie A e il Bologna vuole farsi trovare pronto per due match molto impegnativi contro Roma e Atalanta .

Come scrive il Corriere dello Sport, durante la sosta per il mondiale le parole d'ordine di Thiago Motta sono state "costanza di rendimento" e "ritmo". Il tecnico italo-brasiliano ha voluto continuare sulla linea tracciata prima della pausa, con dati atletici della squadra molto confortanti. Anche la pianificazione delle amichevoli non è stata casuale. Match sempre più probanti e intervallati da una settimana di lavoro, al fine di simulare il consueto andamento degli allenamenti durante il campionato. Inoltre, Motta è voluto rimanere a Casteldebole, senza ricorrere a ritiri all'estero e cercando di mantenere una comfort zone che aveva portato a quattro vittorie nelle ultime cinque giornate prima del mondiale. La partita con la Roma ci darà risposte sulla strategia adottata dallo staff tecnico rossoblù.