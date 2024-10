Cor Sport – Pobega, ritardi e dubbi

Di fatto, Italiano non ha quasi mai potuto utilizzarlo a parte il match di Como e uno scampolo in Champions League con lo Shakhtar: un altro dei nuovi acquisti che fino a qui praticamente non si è visto. E' arrivato sul finire del mercato, quindi con necessità di tempo per rimettersi in pari con i compagni, e con alle spalle un lungo infortunio patito al Milan, poi la sfortuna del problema al collaterale e ormai venti giorni di stop. Rimandato il suo rientro in gruppo, Pobega potrebbe tornare ad allenarsi a inizio settimana per esserci a Genova. Doveva rientrare a fine settembre e invece è ancora fuori, scrive Stadio, ritardi e dubbi sulla sua condizione ma si avvicina il rientro: si spera sia arrivato l'ultimo rinvio e ora dovrà anche familiarizzare con il gioco di Italiano e del Bologna.