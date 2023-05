Cor Sport – Più di 24mila al Dall’Ara. Arna titolare con Aebischer e Barrow

Intanto Thiago Motta e i suoi ragazzi stanno continuando a preparare la sfida. Ieri a Casteldebole hanno lavorato ancora a parte capitan Soriano e Kyriakopoulos: filtra maggiore ottimismo nei confronti del centrocampista italiano, che potrebbe recuperare in extremis per la panchina. L'altro grande assente sarà Orsolini, squalificato a causa dell'espulsione rimediata a Cremona lo scorso sabato. A sostituirlo dovrebbe esserci Aebischer, che agirà come equilibratore largo sulla fascia destra. La seconda ipotesi è quella di schierare Sansone a destra come ala, ma sembra meno probabile questo tipo di soluzione. Sul versante sinistro dell'attacco agirà Barrow, mentre in mezzo dovrebbe essere riconfermato Arnautovic, alla terza consecutiva da titolare. In settimana si è sottoposto anche a dei controlli medici, ma sembra che non ci siano grandi intoppi. In mediana confermati i tre titolarissimi Schouten, Dominguez e Ferguson. Anche la linea di difesa dovrebbe essere sempre la stessa della trasferta di Cremona: Posch a destra, Bonifazi e Lucumì al centro e Cambiaso a sinistra.