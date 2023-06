Cor Sport – Pagliuca resterà a Casteldebole

'Gianluca Pagliuca discuterà il rinnovo del suo contratto (in scadenza il 30 giugno) con il Bologna nelle prossime settimane. Ma le premesse per la sua permanenza sotto le Due torri per un'altra stagione ci sono e da quelle si ripartirà' scrive Giorgio Burreddu sul Corriere dello Sport Stadio.

Il Bologna cambierà pelle nel settore giovanile e al posto di Daniele Corazza, dal primo luglio, sbarcheranno Gigi Piangerelli per la Sezione di Base e Loris Margotto come responsabile generale: insomma, si va verso una rivoluzione. Pagliuca potrebbe restare anche se pure lui è in scadenza di contratto a giugno, ma il gatto di Casalecchio cerca un ruolo stimolante, più o meno come quello ricoperto negli ultimi anni come responsabile e coordinatore del reparto portieri delle giovanili.