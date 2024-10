Cor Sport – Orsolini sotto esame

Riccardo Orsolini non segna su azione da sei mesi e a parte il gol con l'Udinese su rigore il suo inizio di stagione è stato difficile. Ne parla oggi il Corriere dello Sport Stadio che titola ' Orsolini sotto esame. L'attaccante ha la stima del club, ma ha segnato un solo gol. Con Genoa, Aston Villa e Milan per il rilancio'.

Nelle pagine interne si legge un altro titolo eloquente 'Orso fai pace col gol': non colpisce su azione da 13 partite e al Bologna di Italiano servono i suoi guizzi. Viene da due doppie cifre consecutive e ha sempre segnato una media di 8 gol all'anno, serve di più. Per ora 383 minuti con un xG complessivo di 2.2 e un solo gol segnato su rigore. Ieri intanto è andato in gol in amichevole contro il Lentigione assieme a Dallinga e Karlsson.