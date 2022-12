Cor Sport – Orsolini, il bomber in più

Il riferimento è al gol di Riccardo Orsolini che sul finire del primo tempo ha infilato la rete del Verona per il quarto successo in amichevole dei rossoblù in questo dicembre di sosta. Per Thiago Motta altri buoni segnali da Orso, letteralmente rinato con l'arrivo del nuovo tecnico, una risalita partita dal gol a Monza da subentrato e che ora porterà, con ogni probabilità, il giocatore a rinnovare fino al 2026. Il Bologna dunque ha un attaccante in vena in più e ha chiuso il suo trittico di amichevoli (Kapfenberg, Maiorca e Verona) con 12 gol fatti e solo uno subito.