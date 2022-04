Cor Sport – Ora più che mai il Bologna ha bisogno di Musa Barrow

Barrow, il gol manca dal 5 dicembre

Mai come ora il Bologna e Mihajlovic hanno bisogno di vedere una scossa da parte di Musa Barrow. L’allenatore ha sempre creduto in lui e lo conosce caratterialmente, per questo ci si aspetta che lo solleciti quanto basta prima della partita. Fu proprio Mihajlovic a consigliarlo a Sabatini e Bigon che furono d’accordo con il tecnico per portare l’attaccante gambiano a Bologna. Ora, con la squalifica di Arnautovic, Musa ha una grossa chance per tornare a essere decisivo. L’attaccante non va in gol dal 5 dicembre, domenica sarà il centoquarantesimo giorno senza gol, troppo per un ragazzo come lui che ha quasi sempre avuto un buon feeling con il gol. La Coppa D’Africa certamente non ha aiutato e ora l’attaccante è anche condizionato dal Ramadan.