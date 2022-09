Cor Sport – Nodo Zirkzee

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul 'nodo Zirkzee '. Il giovane attaccante olandese classe 2001, arrivato dal Bayern, è stato prelevato sulla fine del mercato per dare una alternativa a Marko Arnautović nel 3-5-2, ma anche per fornire una spalla con cui fare coppia. L'esonero di Mihajlovic e l'arrivo di Thiago Motta, però, ha cambiato le cose.

Nel 4-3-3 o 4-2-3-1 di Thiago Motta il giocatore non trova posto, difficile possa fare o il trequartista o l'esterno d'attacco, per cui toccherà al neo tecnico trovare il modo di sfruttare l'attaccante, con cui il Bologna si è impegnato per quasi 10 milioni di euro. Con questi due moduli Zirkzee troverebbe posto solo in sostituzione di Arnautovic, ma Motta deve studiare una soluzione perché non è pensabile che l’olandese possa stare a lungo a guardare, essendo un patrimonio sia tecnico che economico del Bologna, scrive il quotidiano.