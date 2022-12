Cor Sport – Motta, via agli esperimenti In avanti Zirkzee con Arna

E allora chissà se il tecnico rossoblù non andrà a provare Arnautovic e Zirkzee assieme in questa sosta. Per il Cor Sport non ci sarà una rivoluzione, il Bologna per il momento ha dimostrato di saper funzionare e cambiamenti drastici non sono necessari, ma Motta potrebbe ampliare le sue vedute tenendosi una soluzione pratica in più: le due punte. La lunga pausa per il Mondiale può servire a Motta per vagliare la soluzione, quantomeno in allenamento, per poi capire, magari venerdì contro il Kapfenberg, se potranno esserci risultati anche in campo. Se ci saranno margini per lavorare, non è escluso che Motta possa proporre la coppia anche in campionato, magari non con la Roma ma per la sfida all'Udinese.