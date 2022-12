Cor Sport – Moro vuole prendersi più spazio

La crescita del centrocampista croato

Redazione TuttoBolognaWeb

Oggi sarà una giornata di riposo per il Bologna. La ripresa è fissata per domani alle 10.30, con vista sullo scontro amichevole in trasferta sul campo del Mallorca.

In queste ultime settimane si sta mettendo in mostra Nikola Moro, il quale, però, si è dovuto fermare per una contusione che lo ha costretto a saltare la sfida di venerdì contro il Kapfenberg. Il croato può entrare nelle rotazioni di Thiago Motta per il centrocampo.

La caratteristica che salta all'occhio è l'abilità nel tiro dalla media distanza, come mostrato in occasione del gol contro la Primavera. Con Mihajlovic aveva trovato pochissimo spazio, mentre l'allenatore italo-brasiliano lo ha utilizzato sempre più spesso, prima della sosta: titolarità in Coppa Italia contro il Cagliari e scampoli di partita in campionato contro Napoli, Monza, Inter e Sassuolo.