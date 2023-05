Cor Sport – Moro rimane a Bologna: ecco le due opzioni

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fifa ha comunicato una nuova normativa per quanto riguarda i calciatori in prestito da club russi. I giocatori potranno decidere in maniera autonoma sul rinnovo del prestito, senza interpellare potenzialmente le due società in questione. Basterà che il singolo atleta, in questo caso Moro, invii una comunicazione scritta direttamente al club proprietario del suo cartellino, in questo caso la Dinamo Mosca, per allungare la durata del prestito.