Cor Sport – Moro, Motta e la società vorrebbero riscattarlo ma a cifre più basse

Il Corriere dello Sport spiega come potrebbe evolversi la situazione riguardante il centrocampista croato. Al momento la cifra fissata per il riscatto è 8 milioni di euro, ma il Bologna la ritiene troppo alta. La società rossoblù deve fare i conti anche con altre opzioni di riscatto per altri calciatori. Sarà importante il pronunciamento della Uefa per quanto riguarda i cartellini dei giocatori che appartengono a squadre russe nell'ambito della guerra Russia-Ucraina. Se le cose dovessero cambiare, Sartori e Di Vaio avrebbero vita più facile nel tentativo di abbassare le pretese del club russo, altrimenti le decisioni dovranno essere prese dai dirigenti della Dinamo Mosca. Ci potrebbe essere anche l'ipotesi di un nuovo prestito ma ogni discorso sarà rimandato a quando la Uefa avrà preso la sua decisione in merito.