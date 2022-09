Cor Sport – Moro, Ferguson e Zirkzee chiedono spazio

Il Corriere dello Sport Stadio si sofferma su tre giocatori fin qui visti molto poco. A centrocampo c'è il croato Nikola Moro, considerato un giocatore di primo piano. Arrivato all'ultimo giorno di mercato, Moro ha debuttato da titolare a La Spezia con Mihajlovic ma nelle successive due non è stato impiegato. Avrà a disposizione la sosta per convincere Thiago Motta. Sempre a centrocampo c'è Lewis Ferguson, uno dei punti interrogativi di inizio stagione. Scontate due giornate di squalifica per una vecchia espulsione, Sinisa non lo ha quasi mai utilizzato e ora lo scozzese sfrutterà la sosta per mettere in difficoltà Thiago Motta, puntando sulla gamba e sulla sua capacità di inserirsi. Poi c'è Zirkzee, che ha giocato pochi minuti contro l'Empoli colpendo la traversa ma che ha strappato i complimenti in pubblico di Thiago Motta. L'olandese vuole acquisire maggior minutaggio.