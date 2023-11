Cor Sport – Moro alla ricerca di una nuova opportunità

A seguito del recente infortunio di Orsolini, per il Bologna di Thiago Motta è necessario correre ai ripari e tra i calciatori rossoblù in cerca di un'opportunità di mettersi in mostra spunta Nikola Moro , che è reduce da una sosta delle nazionali piuttosto deludente (non ha giocato nemmeno un minuto con la sua Croazia) e che ha giocato a malapena 500 minuti tra campionato e Coppa Italia in questa stagione.

Risulta beffardo per il croato ciò che sta passando ultimamente, specialmente alla luce del fatto che a gennaio era riuscito a diventare un punto fermo dei rossoblù per tutta la seconda metà della passata stagione, mentre ora scalpita per avere una nuova chance dopo essere stato impiegato da titolare come trequartista contro il Milan ad inizio stagione e dopo aver segnato da titolare contro il Verona in Coppa Italia. Secondo il Corriere dello Sport, però, Moro non risulta essere una personalità arrendevole, perché il poco impiego in campo era stata una costante anche della prima metà della passata stagione, per poi vedere il croato rimboccarsi le maniche e riuscire a convincere Motta per quelle che sono le sue qualità. E chissà se Moro potrà tornare utile in questo periodo di emergenza in attacco, mettendoci una pezza tra gli esterni d'attacco per gli infortuni di Orsolini e Karlsson.