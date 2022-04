Cor Sport – Mihajlovic sorride a Bologna e alla sua Arianna

Finalmente si è visto il viso sorridente di Sinisa sui social. A postarlo su Instagram la moglie Arianna Rapaccioni, che nelle scorse ore è stata da lui al Sant’Orsola a fargli visita. “Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza....

Nelle prossime ore, come al solito, il tecnico si confronterà con il suo staff. Con il gruppo avrà un briefing oggi, mentre il giorno della partita parlerà come sempre da quando è entrato in ospedale.

Dopo la seduta di allenamento di ieri, la squadra riprenderà ad allenarsi oggi pomeriggio per preparare la sfida contro l’Udinese. I dubbi sono quasi tutti in difesa, dove Binks e Bonifazi dovranno farsi trovare pronti dopo le squalifiche di Medel e Soumaoro. Per quanto riguarda gli esterni sono stati provati Dijks e Kasius da una parte e Hickey e De Silvestri dall’altra: lo staff valuterà le alternative anche in chiave doppia sfida ravvicinata. A centrocampo c’è abbondanza ma anche in quel reparto ci sono ancora molti nodi da sciogliere, si legge sul Cor Sport