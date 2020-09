Cor Sport – Mihajlovic, nessuna gerarchia

Tante soluzioni, ma nessuna chiaramente preferita alle altre. Il Corriere dello Sport in edicola oggi sottolinea come al vaglio di Sinisa Mihajlovic ci siano diverse ipotesi di formazione, ma gli ultimi dubbi devono ancora essere sciolti.

Il concetto è chiaro: non ci sono gerarchie, gioca chi è più pronto e chi si è allenato meglio in settimana. Certo è che oggi alle 16 contro la Virtus Entella con tutta probabilità vedremo il probabile undici titolare che scenderà in campo anche domenica contro il Milan. Tra le poche certezze ci sono le assenze di Medel infortunato e squalificato per la prima di campionato, e di Hickey, che si aggregherà al gruppo soltanto lunedì o martedì. Per il resto tante incognite: Dominguez insidia Svanberg e Schouten, così come Skov Olsen cerca una maglia da titolare a discapito di Orsolini. Possible chance anche per Sansone, che ha una delle ultime occasioni per mettersi in mostra e far vedere che a Bologna può dare ancora qualcosa di importante.