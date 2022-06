Cor Sport – Metodo Sartori

'Chi conosce bene Giovanni Sartori sa due cose di fronte a un’operazione di mercato che gli interessa. La prima: fino a quando avrà una speranza di chiuderla non la mollerà. La seconda: non per questo si farà prendere per il collo dalla società che detiene il cartellino, certo, anche a costo di perderlo se i numeri chiesti sono da lui ritenuti troppo alti', scrive Claudio Beneforti su Stadio.