Cor Sport – Manca poco per il ritorno di Bonifazi e Zirkzee

I due lungodegenti stanno per ritornare in campo

Come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico italo-brasiliano potrà riaccogliere in gruppo Kevin Bonifazi. Il difensore si era infortunato durante il campionato e ha lavorato a livello individuale per tutta la sosta mondiale. Inoltre, ha saltato tutti i test amichevoli durante questo periodo. Riguardo Joshua Zirkzee si dovrà avere un po' di pazienza, poiché, nonostante l'ottimismo che filtra dall'Isokinetic, il giovane olandese difficilmente riprenderà ad allenarsi con la squadra entro fine dicembre. Per questo probabilmente rimarrà a Casteldebole il 4 gennaio e potremmo rivederlo in campo per la sfida del 9 gennaio al Dall'Ara contro l'Atalanta.