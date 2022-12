Cor Sport – L’ultimo omaggio a Sinisa

Una giornata straziante per i parenti, che erano presenti accanto alla bara. La moglie Arianna, i figli, il fratello Drazen. Presente anche il suo vice in panchina, Tanjga. Dalle 10 alle 18 migliaia di persone hanno voluto rendere omaggio all'ex calciatore serbo. Non solo figure legate al mondo del calcio, come il presidente della Lazio, Claudio Lotito, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti e altri ex calciatori come Montella, Fiore, Corradi, Giordano, Giannini. Anche la premier Meloni e il presidente del Senato La Russa hanno consolato la famiglia Mihajlovic e hanno sottolineato la forza dell'uomo che è stato Sinisa.