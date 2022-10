Cor Sport – L’ora di Zirkzee

Per Marko Arnautovic è più no che sì nella trasferta di domani a Napoli in cui il Bologna cerca un mezzo miracolo.

Thiago Motta è stato chiaro ieri in conferenza 'ha ancora molto dolore alla schiena', e dunque potrebbe toccare a Joshua Zirkzee 'sì, può essere titolare'. Ecco allora che l'olandese avrà la sua chance, difficile contro la squadra più in forma del campionato, ma da sfruttare dopo pochi scampoli di match raggranellati fino a qui. A La Spezia l'olandese ha giocato 28 minuti al fianco di Arnautovic, con l'Empoli una manciata nel finale di gara colpendo un palo e infine con la Sampdoria 11 minuti da subentrato. L'occasione arriva domani, dove quasi certamente sarà titolare a giudicare dalle prove fatte in settimana da Motta con Zirkzee prima punta nel 4-2-3-1: dopo i 15 gol in 32 partite all'Anderlecht è tempo di sbocciare anche in Italia.