Cor Sport – Le prossime tappe per la crescita del Bologna

Dopo la sconfitta al Franchi contro la Fiorentina e dopo aver collezionato 10 risultati utili consecutivi nelle partite precedenti, per il Bologna di Thiago Motta è arrivato un test importante per i prossimi impegni di campionato.

I rossoblù dovranno infatti affrontare Torino, Lecce, Salernitana, Udinese e Genoa, cinque sfide intervallate dagli impegni contro Roma e Atalanta a ridosso delle festività natalizie. Secondo il Corriere dello Sport, le sfide contro Torino, Lecce, Salernitana, Udinese e Genoa saranno un test di fondamentale importanza per valutare la crescita dei rossoblù, che ancora oggi devono superare lo scoglio rappresentato dalla prima vittoria stagionale in trasferta che continua a non arrivare. E se è vero che risulta utopistico aspettarsi il bottino pieno di vittorie da qui fino alla fine del girone d'andata, è altrettanto vero che buona parte degli appuntamenti che attendono il Bologna sono alla portata e rappresentano un'occasione importante per i rossoblù per delineare le proprie ambizioni in campionato.